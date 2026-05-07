Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı

Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı
Yayınlanma:
Kayseri'de, son yağışlarla doluluk oranı artan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı.

Elektrik enerjisi ve tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri üretimi, su sporları ve turizm amaçlı kullanılan Yamula Barajı'nda son yağışlar ve eriyen karla doluluk yüzde 74'ün üzerine çıktı.

44.jpg

Barajda su seviyesinin yükselmesiyle iki tahliye kapağından biri açıldı. Yüzde 6 aralanan kapaktan saniyede yaklaşık 50 metreküp su tahliye edildiği belirtildi.

45.jpg

TAHLİYE KAPAKLARI 16 YIL SONRA AÇILDI

Barajda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye kapaklarının en son 2010'da açıldığı öğrenildi.

Öte yandan Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Türkiye
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Ünlü meteoroloji uzmanı hafta sonu için kara haberi verdi
Ünlü meteoroloji uzmanı hafta sonu için kara haberi verdi