Barış Anneleri MHP'yi ziyaret etti

Barış Anneleri heyeti, Anneler Günü münasebetiyle başlattığı siyasi parti ziyaretlerinin ilk durağında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile bir araya geldi. DEM Parti temsilcilerinin de eşlik ettiği heyet, barış ve kardeşlik temennilerini iletirken, MHP grubunda gerçekleşen görüşme sembolik hediyeleşmelere sahne oldu.

BARIŞ ANNELERİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda saat 12.30’da gerçekleşen ziyaret, basına kapalı olarak yaklaşık bir saat sürdü. Heyeti MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç karşıladı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, programın kapsamına dair bilgi verdi. Doğan, AK Parti’ye yönelik bir ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soru üzerine, bu ziyaretin de planlama dahilinde olduğunu ve takvime göre icra edileceğini belirtti.

Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün’den oluşan Barış Anneleri heyeti, MHP ziyareti sırasında barışın simgesi olarak kabul edilen beyaz tülbenti, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye iletilmek üzere teslim etti. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise bu jeste karşılık heyete sarı renkli tülbent hediye etti.

Heyet üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla kendilerini karanfillerle karşılayan MHP yetkililerine ve görüşme imkânı tanıyan Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti. Görüşmede, gelecek günlerin huzur ve barış içinde geçmesi yönündeki dilekler vurgulandı.

ZİYARET TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Barış Anneleri’nin siyasi partilerle temasları bugün ve yarın da hız kesmeden sürecek. Heyetin bugünkü programında saat 16.00'da DEVA Partisi, 17.00’de ise Saadet Partisi ziyareti bulunuyor. Yarın (8 Mayıs) gerçekleştirilecek görüşmeler kapsamında ise saat 12.00'de CHP Genel Merkezi, 14.00’te ise Gelecek Partisi Genel Merkezi ziyaret edilerek barış mesajları paylaşılmaya devam edilecek. (AA)