Akbelen kararı yargıdan döndü! Direnen köylü kazandı

Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesini, davaya konu taşınmazlar yönünden oybirliğiyle durdurdu. Mahkeme heyeti kararında, acele kamulaştırmanın istisnai bir yöntem olduğuna dikkat çekti. Enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin tek başına acelelik şartını karşılamadığını belirten Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğabileceğine hükmetti.

HUKUKİ DAYANAK KALKTI, GÖZLER TUTUKLU ESRA IŞIK'TA

Danıştay'ın verdiği iptal kararının ardından İkizköylüler, traktörlerle konvoy yaparak nöbet alanına gitti. Nöbet alanında açıklama yapan İkizköylülerin avukatları, kamulaştırma işlemine dayanılarak yürütülen tüm süreçlerin hukuki dayanağını kaybettiğinin altını çizdi. Avukatlar, Akbelen direnişinde tutuklanan Esra Işık'ın da derhal serbest bırakılmasını talep etti.

HABERSİZ İNCELEME VE JANDARMA EŞLİĞİNDE KEŞİF

Sürecin geçmişinde; Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkiinde, altı mahalleyi kapsayan özel mülkler için acele kamulaştırma kararı verilmiş ve bölgede maden çalışmaları hız kazanmıştı. Kararın ardından bölge sakinleri Danıştay'a iptal davası açarak hukuki mücadele başlattı. Yargı sürecinde, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tayin edilen keşif heyetinin sahaya inişi ciddi bir usul tartışmasının fitilini ateşledi. Mülklerine yönelik gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinden önceden haberdar edilmediklerini belirten davanın tarafları ve köylüler, heyetin sahaya girişine sert tepki gösterdi.

TUTUKLAMAYA GİDEN SÜREÇ

Bilirkişi incelemelerinin yoğun jandarma koruması altında yapılması bölgedeki tansiyonu hızla yükseltti. Keşif mahallinde patlak veren arbede ve yaşanan gergin dakikaların neticesinde, olaylarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 31 Mart tarihinde Esra Işık gözaltına alındı. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.