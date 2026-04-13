Muğla’nın Milas ilçesinde, Limak Holding’in termik santrala kömür sağlamak için Akbelen Ormanları'nın çevresindeki altı köy için aldırdığı acele kamulaştırma sürecine karşı vatandaşların mücadelesi devam ediyor.

Akbelen'de tutuklama silsilesi! Esra Işık, Başaran Aksu ve Doğukan Akan peş peşe tutuklandı

Bölgedeki tapu sahiplerine ve avukatlara bilgi verilmeden, jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfini protesto eden İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Esra Işık’ın tutuklandığı gün, Işık ailesine ait olan arazilerde keşif yapılırken Esra Işık da Muğla Cezaevi’nden yaklaşık 300 km uzaklıktaki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

“NE YAPTIYSAM KÖYÜMÜ, TOPRAĞIMIZI KORUMAK İÇİN YAPTIM”

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, Esra Işık cezaevinden bir mesaj göndererek “Şirket, bugüne kadar defalarca her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu köyümüze dayattı. Acele kamulaştırmaların iptali için Danıştay’da davalarımız karar verilmeyi bekliyor, Anayasa Mahkemesi’nde zeytinlerin kaderini belirleyen yasanın iptali dosyası bekliyor. Ben ne yaptıysam köyümü, toprağımızı korumak için yaptım. Çünkü bugüne kadar şirketin hukuksuzluklarını müdahale ederek durdurduk” ifadelerine yer verdi.

Akbelen'in tutuklu ismi Esra Işık'ın cezaevi değiştirildi

“Ormanlar yanarken Akbelen ormanını nasıl koruduysak, Akbelen’de kesim yaparlarken nasıl savunduysak, şimdiye kadar köyde büyüklerimden ne gördüysem, o gün ben de toprağımızı o şekilde savundum” diyen Işık, “Benim tepkim mahkeme heyetine değil, her şeyimizi elimizden almak isteyen şirketeydi. Tepki gösterdiğim araçta mahkeme heyetinin olduğuna dair hiçbir ibare, resmi plaka yoktu” sözlerini sarf etti.

Işık, gözaltına alındığı günü “Jandarma’ya ‘burada keşif mi yapılıyor?’ diye sorduk. Jandarma ‘Yok, keşif yapılmıyor’ dedi. Araç uzaklaştıktan sonra yanıma gelerek ‘Mahkeme heyetine tepki gösterdin’ dedi. Gece de evimden gözaltına alındım” ifadeleriyle aktardı.

“KÖYÜME, MÜCADELEMİZE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Esra Işık, açıklamasının devamında “Mücadelemiz iyi olduğu müddetçe ben de iyiyim, iyi olmaya devam edeceğim. Herkesin haklılığımızı görmesi dört koldan destek vermesi bana can suyu oluyor. Her gün köyümden haber almak için saniyeler, dakikaları sayıyorum. Daha da güçlenerek köyümü geri dönmek için kendime iyi bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Işık, “Gözüm arkada değil, köylülerimizin, mücadeleyi aynı inanç ve dirençle devam ettirdiklerini biliyorum. Köyüme, mücadelemize bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“HERKESİN MEMLEKETE SAHİP ÇIKMASINI DİLİYORUM”

“Akbelen demek memleket demektir. Bu günlerde sesimiz duyan herkesin Akbelen’e, memlekete sahip çıkmasını, orayı yalnız bırakmamasını diliyorum.” diyen Işık, sözlerini “İçeriden gördüğüm kadarıyla mücadeleye sahip çıkılmış durumda. Kazanana kadar bu direnişe herkesin sahip çıkmasını diliyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecek” ifadeleriyle noktaladı.

