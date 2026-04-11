Akbelen'de tutuklama silsilesi! Esra Işık, Başaran Aksu ve Doğukan Akan peş peşe tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararına karşı yurttaşların tepkisi sürerken, bölgedeki gelişmeler peş peşe tutuklamalarla gündeme geldi.

Yaşam savunucusu Esra Işık, konuya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Işık’ın tutuklanmasının ardından Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 3'E ÇIKTI

Aksu’nun tutuklanmasına tepki olarak sendika adına yapılan açıklamada yer alan ifadeler nedeniyle Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Doğukan Akan hakkında da işlem başlatıldı. Soma Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan Akan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.