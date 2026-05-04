Sivas'ta sağanak ırmağı taşırdı: Köy yolu ulaşıma kapandı!

Sivas’ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Koru Irmağı taştı. Taşkın sonrası köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Düzyayla köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Koru Irmağı taştı. Taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yeniden trafiğe açıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, selin ardından köyde meydana gelen hasarı belirlemek için incelemelere başladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri ve altyapıda oluşan tahribat için çalışmalar sürüyor.

"BÜTÜN ARAZİ SU İÇİNDE"

Düzyayla köyünde yaşayan Yıldıray Elmalı, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Sağanakla birlikte ırmağın bazı bölgelerde yatağından taştığını belirten Elmalı, şu ifadeleri kullandı:

Köyümüzde bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Düğer, Düzyayla, Beydili grup köy yolunun bir kısmında da sular var. Koru Irmağı zaten taşmış, bütün arazi su içinde. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

