Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, 1 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki emekli öğretmen Kutbettin Keskin için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Parkinson hastası olduğu belirtilen Keskin’e ait kişisel eşyaların dere yatağında bulunması endişeleri artırdı.

Bingöl Solhan'da 1 Mayıs'tan beri kayıp olan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin için 155 kişilik ekip arama çalışması yürütüyor. Keskin'in telefonu ve cüzdanı Haçapur Deresi kenarında bulundu.

ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Yeşilova Mahallesi’ndeki evinden Çarşamba günü ayrılan Kutbettin Keskin, eve geri dönmeyince yakınları durumu 2 Mayıs’ta yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ekipleri ve gönüllü arama kurtarma grupları sevk edildi.

EŞYALARI HAÇAPUR DERESİ’NDE TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Haçapur Deresi çevresinde ekipler önemli bulgulara ulaştı. Keskin’e ait olduğu değerlendirilen bir mont, cep telefonu ve cüzdanın dere kenarında bulunması üzerine çalışmalar bu bölgede derinleştirildi.

155 KİŞİLİK DEV KADRO SAHADA

Emekli öğretmeni bulmak için yaklaşık 155 kişiden oluşan bir ekip; dere yatağı, ormanlık alan ve çevre arazilerde tarama faaliyeti yürütüyor. Ekipler, hem karadan hem de dere hattı boyunca yürütülen çalışmalarda Keskin’e dair bir iz bulmaya çalışıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

