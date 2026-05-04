Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Çorum’da seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükselen bir otomobil, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün dikkati sayesinde olası bir yaralanmanın önüne geçildi.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, Buharaevler Mahallesi Slimkent 2. Cadde üzerinde meydana geldi. A.A.K. idaresindeki 19 AGU 113 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ ARACI HEMEN TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden sürücü A.A.K., soğukkanlılığını koruyarak aracı yol kenarına güvenli bir noktaya park etti. Araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanların arasından yavru kedi çıktı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AA)