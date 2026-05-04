Zonguldak’ta heyelan gerilim hattındaki telleri kopardı

Zonguldak’ta meydana gelen heyelanda düşen kaya ve ağaç parçaları, tünel ağzındaki elektrik hattını kopardı. Tellerin yola sarkması nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı Tünelleri’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, etkili olan yoğun yağış nedeniyle yol kenarındaki dağda heyelan meydana geldi. Boş alana düşen toprak, kaya ve ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı ve telleri koparttı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

Gerilim hattındaki tellerin yola doğru sarkması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak araçların geçişine izin verilmedi. Tellerin yoldan kaldırılması için ekipler tarafından çalışma yapılırken yolda uzun bir araç kuyruğu meydana geldi.

Ekipler tarafından tellerin kaldırılmasının ardından bölgedeki yol yeniden trafiğe açıldı. Aynı zamanda, bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının devam ettiği görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

