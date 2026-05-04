Otomobille hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sıralarında, Çan ilçesi Paşaköy sapağında meydana geldi. Mustafa Türker yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Abidin Türken yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarındaki Zulfiye Türker ve Hasan Türken yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Türken’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)