Uşak'ta katliam gibi zincirleme kaza: Anne baba ve iki çocuğu öldü 34 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 ve 6 yaşında iki çocuk ile anne ve babaları bulunuyor.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde akşam saatlerinde, bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde yaptıkları ilk incelemelerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin ise yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılardan 20’si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 14’ü ise ildeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı.

VALİ KARTAL’DAN AÇIKLAMA: BİR VE ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

Kaza yerine giderek incelemelerde bulunan ve ardından hastanede yaralıları ziyaret eden Uşak Valisi Serdar Kartal, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin”

KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin, 43 AV 545 plakalı cipin sürücüsü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ve çocukları Nil Özlüer (6) ile Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Kartal’a ziyaretinde Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de eşlik etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

