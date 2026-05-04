MGM yurt genelinde fırtınayı duyurdu: 'Kuvvetli' gelecek göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, ülke genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı ve fırtınalı hava bekleniyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Yetkililer, Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de, (Şanlıurfa dışında) Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

RÜZGAR DA 'KUVVETLİ' ESECEK

Hava sıcaklığının Kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı