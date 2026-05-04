Yönetmeni yaralayan çete bir gün sonra Baruthane Pilavcısı’nı da kurşunladı

Yönetmen Seren Yüce, geçen 30 Aralık sabahı saat 09.30’da, kargocu kılığında evine gelen bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yüce’ye yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin 16 Nisan’da iddianame hazırlandı. Seren Yüce ile eşi Elif Halime Bereketli iddianamede müşteki olarak yer aldı.

Çetenin yurt dışında bulunan lideri Volkan Ramazan Ayhan dışında yönetici konumda bulunan Ataberk Taşkıran, Diyar Altunkaynak ve Emre Kılıçkaya ile tetikçi Berke Yılmaz ile bu kişiye yardım eden Fehim Fatih Kurt, M. Raşit Taşdemir, Tolga Kiraz ve Uğur Günay’a da dava açıldı. Haklarında dava açılan 9 kişiden 4’ü tutuklu 4’ü ise firari. Ramazan Volkan Ayhan 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti.

AYNI AKŞAM MESAJ GÖNDERİLDİ

Çete, saldırı sonrası Seren Yüce hastanede tedavi gördüğü esnada, eşinin cep telefonuna dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Mesajda “Ben Şapkalı Volkan... Bugün başına gelen sana sadece bir uyarıydı. Bundan sonra ağzından çıkacak her kelimeye dikkat et yoksa bir dahakine ağzına sıktırırım” denildi. Aynı mesaj, Yüce’nin cep telefonu numarasına da gönderildi. Saldırı sonrası tetikçi Berke Yılmaz ile Fehim Fatih Kurt, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken 5 Ocak 2016’da Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde yakalandı.

SALDIRIDA ‘55’ PLAKA İZİ

Hazırlanan iddianamede, saldırının nedenine ilişkin bir bilgi yer almadı. Konuya yakın kaynaklar, Seren Yüce’nin yönetmenliğini yaptığı Kasaba dizisinde kullanılan ‘55’ plakalı araçların, saldırının nedeni olabileceğine işaret ediyor. İddiaya göre, dizide kullanılan ‘55’ plakalı araçlarla geleneksel bir mafya grubu yüceltildi. Bu durum, anılan mafya grubu ile husumetli olan bir başka grubun tepkisini çekti. Bir kaynak, Yüce’ye yönelik saldırının arkasında da ilgili mafya grubunun olduğunu öne sürdü.

ÇETENİN ANA DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Hazırlanan iddianame, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yüce’nin şikâyetçi olarak yer aldığı iddianamenin, anılan mahkemede görülen Şapkalılar çetesi ana davası ile birleştirilmesi istendi.

BARUTHANE PİLAVCISI’NA DA ÇETE KURŞUNU

Seren Yüce’ye yönelik saldırıda yer alan Şapkalılar çetesinin, yakın zaman önce meydana gelen bir dizi başka saldırıda da yer aldığı anlaşıldı. Nedim Şahin’e ait Baruthane Pilavcısı geçen 31 Aralık gecesi saat 02.30’da kurşunlandı. Saldırıyı Şapkalılar çetesinin yaptı.

GALERİYE BENZİN MEYHANEYE KURŞUN

Selçuk Kürkoğlu’na ait MKR Rent A Car geçen 6 Nisan gecesi yakıldı. Her bir 10-15 milyon değerinde 15 araç yandı. Aynı gece Kürkoğlu’nun evi kurşunlandı. 25 Nisan gecesi ise Selçuk Kürkoğlu ve Sancak Emir Candik’e ait Beşiktaş’taki Bebek Meyhanesi kurşunlandı. Saldırıyı 16 yaşındaki E. M. Ş. ile Bertuğ Emir Çoban gerçekleştirdi. E. M. Ş., emniyet sorgusunda söz konusu saldırıyı 200 bin liraya yaptıklarını söyledi. Öte yandan, E. M. Ş.’nin avukatı, müvekkiline, polislerce işkence yapıldığını kaydederek suç duyurusunda bulundu.

Şapkalılar çetesinin lideri Ramazan Volkan Ayhan ve yöneticileri Fransa'da bulunuyor.

Bu arada, Şapkalılar çetesinin bir çok silahlı saldırısını organize etmekle suçlanan Muhammet Şentürk (26) ise geçen 28 Nisan günü tutuklandı. Şentürk’ün, çete adına tetikçi ve silah bulmada etkin bir rol üstlendiği anlaşıldı.