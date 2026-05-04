Düğün salonunda gizli kamera skandalı: Salon sahibi için mahkemeden karar çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlara ait giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan salon sahibi H.D. yargılandığı davada beraat etti. Bilirkişi raporunda, kameraların güvenlik amacıyla kullanıldığı ve suç unsuru oluşturmadığı belirtildi. İncelenen hard disk ve kamera kayıtlarında ise düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntülerin bulunduğu yer aldı.

Olay İstanbul Sultangazi'de 28 Kasım 2025'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonunun çalışanlarına ait giyinme ve bakım odasında gizli kamera bulundu. Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

sultangazide-giyinme-odasinda-gizli-kam-1291378-384186.jpg

Bebek Otel'de kalan ünlü isimler gizli kameraya kaydedilmiş! Hepsi dosyadaBebek Otel'de kalan ünlü isimler gizli kameraya kaydedilmiş! Hepsi dosyada

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.

sultangazide-giyinme-odasinda-gizli-kam-1291381-384186.jpg

Özel okulda gizli kamera skandalı: Öğrencilerin görüntülerini kaydedip satan öğretmen tutuklandıÖzel okulda gizli kamera skandalı: Öğrencilerin görüntülerini kaydedip satan öğretmen tutuklandı

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SUÇ UNSURU OLUŞTURMADIĞI BELİRLENDİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, kameraların güvenlik kamerası niteliğinde olduğu ve kayıtların suç unsuru oluşturmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, iddia edildiği gibi uygunsuz görüntülere rastlanmadığı bilgisi yer aldı. Mahkeme, rapordaki değerlendirmelerin ardından düğün salonu sahibi H.D.'nin beraatine karar verdi.

sultangazide-giyinme-odasinda-gizli-kam-1291374-384186.jpg

3 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

İddiaya göre, olayın ardından bazı kişilerin düğün salonu sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. Bu talebe ilişkin video kayıtları ve telefon görüşmelerinin dava dosyasında yer aldığı belirtildi.

sultangazide-giyinme-odasinda-gizli-kam-1291375-384186.jpg

İNCELENEN KAYITLARDA ORGANİZASYON GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Çalışmalar kapsamında incelenen hard disk ve kamera kayıtlarında düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntülerin bulunduğu belirtildi. (DHA)

sultangazide-giyinme-odasinda-gizli-kam-1291380-384186.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Türkiye
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?