Özel okulda gizli kamera skandalı: Öğrencilerin görüntülerini kaydedip satan öğretmen tutuklandı

Adana'da özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine yerleştirdiği gizli kamera ile kaydettiği görüntüleri sattığı ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından evinde arama yapılan öğretmen tutuklandı.

Son Mühür Gazetesi'nden Alper Temiz'in haberine göre, 2019'dan bu yana sürdüğü belirtilen olayın duyulmaması için okul yönetiminin baskı yaptığı öne sürüldü.

GİZLİ KAMERAYI KADIN ÖĞRETMEN FARKETTİ

Sol Haber'de yer alan biligilere göre skandal olay Adana Gündoğdu Koleji'nde yaşandı. Okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavana gizlenmiş gizli kamera buldu.

Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyen öğretmen polisi aradı.

Gizli kameranın kadın öğretmenlerin tuvaletinin yanı sıra kız öğrencilerin yuvaletlerine de yerleştirildiği ortaya çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.

'OKUL YÖNETİMİNİN HABERİ VARDI' İDDİASI

İddialara göre olaydan yıllar önce haberi olan okul yönetiminin, gerekli adımları atmak yerine okuldaki işçilere ve öğretmenlere baskı yaptığı, hatta bazı kişilerin tehdit ettiği öne sürüldü.

Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

Emniyet'in bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı.

Eğitim sendikaları ise yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak tanımlayarak, tüm eğitim kurumlarında benzer risklere karşı kapsamlı denetim talep etti.