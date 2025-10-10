Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. M.T. hakkında, odasının bulunduğu koridora üniversitenin resmi güvenlik sistemine dahil olmayan gizli kamera yerleştirildiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Kamera ile bekleme alanındaki hastaların, araştırma görevlilerinin ve ziyaretçilerin izlenip dinlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, hastanedeki başka bir odanın da “Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası” olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu durumun da yönetim bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.

İKİ PROFESÖR ATILDI

Disiplin soruşturması sonucunda, Prof. Dr. M.T. ile birlikte iki profesör ve bir öğretim görevlisi daha görevden uzaklaştırıldı. Dr. M.A. görevinden istifa ederken, Prof. Dr. Ü.O. emekliliğe ayrıldı.

Hazırlanan disiplin raporunda, kamera kurulmasının görev ve güvenin kötüye kullanılması anlamına geldiği, özel hayatın ihlaliyle birlikte kamu hizmetiyle bağdaşmayan utanç verici bir davranış olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. M.T. hakkında "kamu görevinden çıkarma" cezası verilmesi istendi ve teklif YÖK Başkanlığı’na gönderildi.

Prof. Dr. M.T., üniversiteye verdiği yazılı savunmasında, usulsüz görüntü ve ses kaydı yaptığı iddialarını kabul etmedi. Soruşturmayla ilgili karar süreci YÖK nezdinde devam ediyor.