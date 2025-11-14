Kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirmişler

Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bünyesinde kadın çalışanların da bulunduğu bir inşaat firmasında, tuvalete yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bünyesinde kadın çalışanların da bulunduğu bir inşaat firmasında, tuvalete yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu. Çalışanlar tarafından fark edilen ve havalandırma bölümüne sıkıştırılmış olan kamera, polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamerayı kimin yerleştirdiğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

esenyurt-kopya.jpg

HAVALANDIRMA BÖLÜMÜNE GİZLENMİŞ HALDE FARK EDİLDİ

Olay, Esenyurt'ta faaliyet gösteren ve bünyesinde üç kadın personelin de görev yaptığı bir inşaat firmasının iş yerinde meydana geldi. Çalışanlar, tuvaleti kullandıkları sırada havalandırma bölümüne gizlenmiş bir kamera olduğunu fark etti. Durum üzerine çalışanlar, havalandırma bölümüne sıkıştırılmış olan kamerayı yerinden çıkardı.

esenyurt-kopya-kopya.jpg

KAMERAYI KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kamerayı bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan gizli kamerayı incelemeye aldı. Polis, kamerayı tuvalete kimin ve ne amaçla yerleştirdiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

