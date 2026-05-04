Son dakika | Fatih’te market deposunda yangın

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın altında bulunan zincir marketin deposunda yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, semt pazarının kurulu olduğu caddeye ulaşmakta büyük zorluk yaşarken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

