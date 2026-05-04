Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa Turgutlu'da yalnız yaşadığı dairede çıkan yangından kaçmaya çalışan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen, balkon kapısı önünde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen hayatını kaybetti. Adamın cansız bedeni, balkon kapısının önünde bulundu.

ALEVLER ÜST KATLARA SIÇRADI

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Gökmen’in yalnız ikamet ettiği daireden yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek üst katın pencerelerine kadar ulaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTULMAK İSTERKEN BALKONDA YIĞILDI

Alevleri kontrol altına almak için balkondan içeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kapının hemen önünde Mustafa Gökmen’in cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, yaşlı adamın alevlerden kaçıp balkona çıkmaya çalışırken dumandan etkilenerek ya da fenalaşarak yere yığıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle Gökmen’in dairesi tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, üst katta da maddi hasar oluştu.

Mustafa Gökmen’in cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

