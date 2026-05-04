Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!

Ekonomideki daralma ve banka kredilerine erişimin zorlaşmasıyla birlikte ticari hayatta çek kullanımı yeniden tırmanışa geçti. Ancak nakit akışı sağlamak için kullanılan bu yöntem, piyasada "karşılıksız çek" kabusunu geri getirdi. Mart ayına ilişkin veriler, karşılıksız çıkan çek sayısının geçen yıla oranla iki katına çıktığını gösteriyor.

FİNANSMAN SIKINTISI ÇEK KULLANIMINI TETİKLEDİ

BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, ticari kredi kartı limitlerinin daralması ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’leri yeniden geleneksel vadeli araçlara yöneltti. Nakit sıkışıklığını aşmak isteyen işletmeler çek kullanımına ağırlık verince, piyasadaki çek trafiği hızla arttı. Ancak bu artış, ödeme güçlüklerini de beraberinde getirdi.

MART AYINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri, tablonun vahametini gözler önüne seriyor. Mart ayında karşılıksız çek sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,2 artarak 32 bine ulaşırken; karşılıksız çıkan çeklerin toplam parasal değeri ise yüzde 176 oranında artışla 33,4 milyar liraya fırladı.

MAĞDURİYETLER ARTIYOR

Ticari hayatın temel güven unsurlarından biri olan çeklerin karşılıksız çıkması, sadece çeki alan tarafı değil, tüm tedarik zincirini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, finansmana erişimdeki zorluklar devam ettikçe bu tablonun ticari güven ortamını zedeleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.