Vali duyurdu: İstanbul sokaklarında sahipsiz tek köpek kalmayacak

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edilen ve sokak hayvanlarının toplatılarak “ötanazi” adı altında öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak nitelendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesiyle sokak hayvanları toplanmaya başlandı.

Yasanın kabulünden bu yana, birçok ilden şiddet ve katliam haberleri gelirken hayvanseverler ise, barınak sayısının yeterli olmadığı ve barınak koşullarının kötü olduğu gerekçeleriyle sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki göstermeye devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul’daki sokak hayvanlarının yüzde 46’sının toplandığını ifade ederek “Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.” dedi.

“SOKAKLARDA SAHİPSİZ TEK BİR KÖPEK BİLE BULUNMAYACAKTIR”

Gül, açıklamasında “Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir.” ifadelerini kullanarak

“Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.” sözlerini sarf etti. “İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır” diyen Gül, “Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“İHMAL VE GECİKMEYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR”

Vali Gül, sözlerinin devamında “Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir” diyerek “Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin yükümlü olduğunu söyleyen Gül, “Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.” açıklamasında bulundu.

Gül, açıklamasını “Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir” ifadeleriyle noktaladı.



