Hatay'da dronlar tespit etti: 37 düzensiz göçmen yakalandı!
Yayınlanma:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dron destekli denetim yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 37 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Hatay’da dron destekli denetim yapan jandarma ekipleri, sınırdan yasa dışı yollarla giren 37 kişiyi yakaladı. Yakalananlar sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
DRONLAR HAVADAN TESPİT ETTİ
Yayladağı ilçesine bağlı Yukarıpulluyazı Mahallesi’nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron kullanarak bölgeyi taradı. Denetim sırasında arazide şüpheli hareketler sergileyen bir grup fark edildi.
37 KİŞİ YAKALANDI
Ekiplerin bölgeye yaptığı baskın sonucunda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 36 Suriye ve 1 Bangladeş uyruklu kişi gözaltına alındı.
Edirne’de kaçak göçmenler yakalandı
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Gözaltına alınan 37 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)