Kombiyi kapattıracak kışlıkları kaldırtacak: Bahar gelmedi derken yazı getirecek tarihi açıkladı

Türkiye, Mayıs ayına lapa lapa yağan kar, fırtına ve sağanak yağışlarla girerek kış şartlarını yeniden yaşarken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den milyonların içini ısıtacak açıklama geldi. Mevcut soğuk sistemin ve şiddetli rüzgarların bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Şen, termometrelerin aniden yükseleceği ve adeta "yaz moduna" geçileceği takvimi detaylarıyla paylaştı.

KOMBİYİ KAPATTIRACAK KIŞLIKLARI KALDIRTACAK

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında radikal bir değişim yaşanacağını duyurdu. Haftalardır kapanmayan kombileri nihayet kapattıracak ve kışlık kıyafetleri rafa kaldırtacak haberi verdi.

Yarından itibaren kademeli olarak artacak olan sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla 25 derece sınırına dayanacak. Şen’in aktardığı bilgilere göre; bugün 16 derece civarında seyreden İstanbul’da sıcaklık Çarşamba günü 20 dereceye, hafta sonunda ise 25 dereceye kadar çıkacak.

Benzer bir ısınma dalgası İzmir ve Antalya’da da hissedilecek; bu illerde sıcaklıklar 24-26 derece bandına ulaşacak. Özellikle 6 Mayıs Hıdırellez sonrası batıdan başlayacak olan bu sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

BAHAR GELMEDİ DERKEN YAZI GETİRECEK TARİHİ AÇIKLADI

Türkiye'nin bir süredir mücadele ettiği sert hava koşullarının bugün son günü olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, sistemin akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini söyledi.

Rusya soğuğu bize sattı kendisi ısındı: Mayıs'ta Adana'ya bile kar yağdırdı

Mevcut tabloda Marmara ve Ege'de saatte 60 kilometre hıza ulaşan poyrazın, Anadolu'da ise lodosun etkili olduğunu hatırlatan Şen; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'taki kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Uludağ, Kartepe, Ilgaz gibi yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğünü ifade eden uzman isim, adeta kıştan yaza keskin geçişin tarihini işaret etti.

Anadolu’daki toz taşınımı ve fırtınanın yerini, birkaç gün içinde 25 derecelik durgun ve güneşli bir havaya bırakacağı vurgulandı. Özellikle 6 Mayıs sonrası yaşanacak ani ısınma, "bahar yaşanmadan yaza geçiş" beklentisini güçlendirdi.