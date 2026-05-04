Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...

Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Yayınlanma:
ABD'de şüpheli şekilde ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın otopsisinde işkence ve sigara söndürme izleri bulundu. Daha önce Taktaş'ın dalağını kaybetmesine neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ressam sevgili A.C.F. ise halen firari.

ABD’de hayatını kaybeden sanal medya ünlüsü Yağmur Taktaş’ın (28) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada fail belirsizliğini koruyor. Fethi kabrin ardından yapılan otopside Taktaş'ın vücudunda darp ve sigara söndürme izleri belirlendi. İncelemelerin ardından, Taktaş'ın ressam sevgilisi A.C.F. (40) hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak şüpheliye halen ulaşılamadı. Yağmur’un annesi Ayhan Taktaş, “Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. ABD'de yaşayan A.C.F. her şeyine el koymuş. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet mi? Bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290428-383876.jpg

CENAZE ABD'DEN GETİRİLDİ, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla tanınan Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024’te ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı zamanda sanal medya ünlüsü olan Taktaş’ın cenazesi, ABD’de yapılan otopsi işlemlerinin ardından 20 Nisan’da hava yoluyla Türkiye'ye getirilerek Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290431-383876-001.jpg

Taktaş ailesi, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam A.C.F.’den şikayetçi oldu. Aile, daha önce Taktaş'ı darbederek dalağını kaybetmesine neden olan A.C.F.'nin, kızlarının ölümüne de sebebiyet verdiğini belirtiyor.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290438-383876-001.jpg

ŞÜPHELER ÜZERİNE FETHİ KABİR YAPILDI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını, alıkonularak darbedildiğini ve tutulduğu yerde aç bırakıldığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin mezardan çıkarılması ve Türkiye'de yeniden otopsi yapılması için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun yetkili makamlarca kabul edilmesiyle birlikte Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir işlemiyle çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan doku örnekleri, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290437-383876-001.jpg

OTOPSİ RAPORUNDA İŞKENCE İZLERİ VE ARANAN ŞÜPHELİ

Ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda, Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı kayıt altına alındı. Otopsi sürecine ait videoda ise darba bağlı morluklar ile vücutta sigara söndürme izlerinin yer aldığı belirlendi. Taktaş’ın darbedildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi üzerine 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş ailesinin Türkiye’de yargılanmasını talep ettiği A.C.F. için arama çalışmaları devam ediyor.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290435-383876-001.jpg

"O CANİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Kızının ölüm sürecine ilişkin konuşan anne Ayhan Taktaş, “Onsuz hayat çok zor. Birlikte gezerdik, çok şey paylaşırdık. Şu an o yok, ben bir hiçim. Cenazesi geldi, gömüldü. Talebim üzerine fethi kabir yapıldı. Ayakları bağlanmış, sigara söndürülmüş ve aç bırakılmış. Yani şiddete uğramış benim kızım. Bir annenin dayanabileceği şeyler mi bunlar? Allah kimseye böylesine büyük bir acıyı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1291698-383876-001.jpg

Aslen Adanalı olan A.C.F.’nin hayatlarına girmesiyle sorunların başladığını ifade eden Ayhan Taktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızımı sürekli tehdit edip, ‘Gelmezsen, aileni öldürürüm’ diyordu. Belki de bu yüzden gitti. Ona ‘Çirkin ol, sana kimse bakmasın’ diyordu. O cani, kızımın saçlarını kestirip, kaşlarını kazımıştı. Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. A.C.F. her şeyine el koymuş. Bana bunu reva gördüler.”

sanal-medya-unlusu-yagmurun-annesi-kiz-1290432-383876.jpg

Geçmişteki şiddet dosyasının hala açık olduğunu hatırlatan Taktaş, “Kızım, A.C.F. tarafından İstanbul'da darbedildiğinde dalağını kaybetmişti. Bu dava da henüz sonuçlanmadı. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce yakalansın, benim çektiğim acının bin mislini yaşasın. Cezasını bulursa belki yüreğime bir nebze su serpilir” diyerek sürece tepki gösterdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu