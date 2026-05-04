Rusya soğuğu bize sattı kendisi ısındı: Mayıs'ta Adana'ya bile kar yağdırdı

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası bahar sıcaklarıyla Türkiye'nin arasında adeta duvar ördü. 81 ilde Mart, Nisan'da beklenmedik yağışlara ve sıcaklık dalgalanmalarına neden olan kuzey soğukları Mayıs'ta da etkili oldu.

Meteoroloji'nin günler öncesinden tahminlerinde yer verdiği kar yağışı çok sayıda ilde etkili olurken sıcaklarıyla ünlü şehirlerde dahi sürpriz yaptı.

RUSYA SOĞUĞU BİZE SATTI KENDİSİ ISINDI

Hava Forum tarafından paylaşılan güncel sıcaklık haritası, bölgedeki alışılmadık durumu gözler önüne serdi.

Haritadaki verilere göre, soğuk hava dalgasının merkezi olan Rusya ve Doğu Avrupa bölgelerinde sıcaklıklar 18 ila 24 derece (turuncu ve sarı alanlar) seviyelerine çıkarak baharı yaşarken; Türkiye’nin büyük bir bölümü 4 ila 12 derece arasındaki (yeşil alanlar) düşük sıcaklıkların etkisi altında kaldı.

Kuzeyden sarkan bu dondurucu sistem, Türkiye genelinde mevsim normallerinin çok altında değerler ölçülmesine neden oldu.

MAYIS'TA ADANA'YA BİLE KAR YAĞDIRDI

Soğuk hava dalgasının en şaşırtıcı etkisi güneyde hissedildi. Normal şartlarda kavurucu sıcaklarıyla bilinen Adana’nın Pozantı ilçesinde, gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeyi beyaza bürünen kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Bölge sakinlerinden Coşkun Dikmen, hayatında ilk kez Mayıs ayında kar gördüğünü belirterek, bu durumun kendileri için inanılmaz olduğunu ifade etti.

Benzer şekilde Kayseri’nin simgesi Erciyes Dağı’nda da kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üzerinde etkili olmaya devam ederken, kayak sezonunun sürdüğü bildirildi.

BOLU VE DÜZCE'DE KAR YOLLARI KAPATTI

Ankara ile İstanbul arasındaki en kritik geçiş noktası olan Bolu Dağı'nda sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düştü. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri seferber oldu.

Güzergah üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Düzce’de de üç gündür devam eden soğuk hava, özellikle yüksek rakımlı yaylalarda 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığına neden oldu.

Karabük’ün Keltepe Kayak Merkezi ve İstanbul’a bağlanan Kemikli rampaları mevkisi de kar yağışından etkilenen diğer noktalar arasında yer aldı.

EGE VE AKDENİZ'DE ULAŞIM AKSADI

Kar yağışı sadece kuzey ve iç kesimlerde değil, Ege ve Batı Akdeniz geçişlerinde de zor anlar yaşattı.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde gece boyu süren kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bazı sürücüler yola devam edemeyerek akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. Uşak’ın yüksek köylerinde ve ormanlık alanlarında da etkili olan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını beyaz örtüyle kaplarken; Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme kamyonları ve greyderlerle yolları açık tutmak için gece boyu mesai yaptı. (AA)