İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?

Türkiye baharı beklerken mayıs ayında Bolu’da kar yağışı başladı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesinin sonrasında kar yağışı etkisini gösterdi.

EKİPLER KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPTI!

Kar yağışının ardından karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken kar yağışı sebebiyle Anadolu Otoyolu’nda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI!

Bolu-Kıbrıscık yolunda, kar ağırlığını taşıyamayan çam ağaçları yola devrildi. Ağaçların devrilmesi nedeniyle saat 06.30 sıralarında yol trafiğe kapanırken onlarca araç sürücüsü yolda mahsur kaldı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı. Bolu-Seben karayolunda ise, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçlar yol yeniden trafiğe açıldı.

ADANA VE KARABÜK DE BEYAZLAR İÇİNDE KALDI!

Adana'nın yüksek kesimlerinde bulunan ilçeler de kar yağışı nedeniyle beyaz örtü giydi. Pozantı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle Pozantı Akçatekir Yaylası ile Feke Maran Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri de Adana-Pozantı Otoyolu'nda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Karabük’te ise, kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kars'ta nisan ayında kar yağışı

Keltepe Dağı'nda bulunan Keltepe Kayak Merkezi’nde de kar yağışı etkili olurken kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü. Bölgedeki kar örtüsü dronla görüntülendi. Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerine de kar yağdı. (AA - DHA)