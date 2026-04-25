Kars'ta nisan ayında kar yağışı
Kars'ta nisan ayının son günlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kenti beyaza bürüyen yağış nedeniyle yollar kayganlaşırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehirdeki kar yağışı an itibarıyla etkisini sürdürüyor.
Kars'ta lapa lapa kar yağıyor: Şehir yeniden beyaza büründü
Gün içerisinde kentte etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayıp giderek yoğunluğunu artıran yağışın ardından, Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışının yolları kayganlaştırması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve bazı sürücülerin yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Şehir merkezindeki yoğun kar yağışının an itibarıyla etkisini sürdürdüğü bildirildi.
