Kars'ta nisan ayında kar yağışı

Kars'ta nisan ayının son günlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kars'ta lapa lapa kar yağıyor: Şehir yeniden beyaza büründü

Gün içerisinde kentte etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayıp giderek yoğunluğunu artıran yağışın ardından, Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Kar yağışının yolları kayganlaştırması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve bazı sürücülerin yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kars'ta horoz dövüştürüp bahis yapan 23 kişi yakalandı

Şehir merkezindeki yoğun kar yağışının an itibarıyla etkisini sürdürdüğü bildirildi.