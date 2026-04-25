Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek araziye devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kurumaya yüz tutmuştu: Uşak'ın can damarı yeniden atmaya başladı

Edinilen bilgiye göre kaza, Evrenli Caddesi üzerinde meydana geldi. Halil Yozgat (32) idaresindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Halil Yozgat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uşak Belediyesi'ndeki seçim tarihi belli oldu

Hayatını kaybeden Yozgat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)