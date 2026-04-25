Erzurum'da nisan ayında kar esareti

Erzurum'un Narman ilçesinde nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Narman ile Tortum ilçeleri arasındaki güzergahta bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kar, şiddetli rüzgar ve tipiye bıraktı. Özellikle Narman - Tortum güzergahı üzerinde bulunan Kireçli Geçidi'nde olumsuz hava koşulları etkisini artırdı.

10 ARAÇ MAHSUR KALDI

Bölgedeki şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bir tırın yolu ulaşıma kapatması, güzergahtaki trafiği durma noktasına getirdi.

Tırın arkasında seyreden 10'u aşkın araç yola devam edemeyerek bölgede mahsur kaldı.

Yolda kalan sürücü ve yolcuların durumu yetkililere bildirmesinin ardından, yolun yeniden trafiğe açılması ve vatandaşların kurtarılması amacıyla Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

