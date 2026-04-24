Sel, çığ, fırtına ve zehirlenme tehlikesi! İçişleri Bakanlığı il il saydı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağış ile fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Vatandaşları ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, fırtına ve soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği, yağışların, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de ise yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde de yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

BAKANLIK "DİKKAT" DİYEREK İL İL SAYDI

Doğu Anadolu'da Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Karadeniz'de ise Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği aktarılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
