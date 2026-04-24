İstanbul'u üşütecek tarihi açıkladı: Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek

Nisan ayı beklentilerinde seyreden sıcaklıkların düşeceğini açıklayan İBB AKOM, İstanbul'u üşütecek tarihi açıkladı. Haftalık tahminlerde yapılan güncellemelere göre sıcaklık, hafta sonundan sonra mevsim normallerinin altına düşecek. İşte gün gün sıcaklık tahminleri.

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisiyle bir türlü baharın sıcaklık değerlerine kalıcı geçişi yapamadı. Soğuk hava yurdun farklı bölgelerinde gün gün etkili olurken Nisan ayının son günlerinde dahi sarı kodla kar, fırtına ve şiddetli sağanak uyarıları geçildi.

Günlük değişen hava sıcaklıkları, bir bahar bir kış yaşatırken mevsim normallerinde sıcaklıklarla seyreden İstanbul için de kötü haber geldi. Hafta sonunun ardından yaşanacak sıcaklık düşüşü, İBB AKOM tahminlerinde verildi.

İSTANBUL'U ÜŞÜTECEK TARİHİ AÇIKLADI

İBB AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbulluları önümüzdeki günlerde keskin bir hava değişimi bekliyor. Hafta sonu boyunca sürecek olan güneşli ve sıcak hava, yerini yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakacak.

stanbulu-usutecek-tarihi-acikladi-sicaklik-mevsim-normallerinin-altina-dusecek-3.jpg

AKOM uzmanları, "Dikkat" notuyla yaptıkları uyarıda, yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmeye başlayacağını bildirdi.

Bu rüzgar değişimiyle birlikte sıcaklıklar hızla gerileyecek ve Pazartesi akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili olacak.

stanbulu-usutecek-tarihi-acikladi-sicaklik-mevsim-normallerinin-altina-dusecek-2.jpg

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Haftalık rapora göre İstanbul’un sıcaklık rotası şu şekilde seyredecek:

  • 24 Nisan Cuma: Gökyüzü parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 17 derece olacak. Öğle saatlerinde yerel olarak hafif yağış geçişleri (1 kg/m ²) bekleniyor.

  • Hafta Sonu (Cumartesi-Pazar): Sıcaklıklar Nisan ayı başından bu yana ilk kez belirgin şekilde yükselerek 20 derecenin üzerine çıkacak. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, Cumartesi günü en düşük 9, Pazar günü ise en düşük 10 derece ölçülecek.

  • Yeni Hafta (Pazartesi-Salı): Pazartesi günü yön değiştiren rüzgarla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek. Salı günü termometrelerin 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

  • Perşembe: Çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yerel yağış düşeceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

stanbulu-usutecek-tarihi-acikladi-sicaklik-mevsim-normallerinin-altina-dusecek-4.jpg

Yetkililer, hafta sonu yaşanacak geçici ısınmanın ardından gelecek olan ani soğuma ve yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını hatırlattı.

