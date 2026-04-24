İki mevsim aynı anda yaşanacak! Meteoroloji 16 ilde alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporu, Türkiye genelinde keskin bir sıcaklık ve yağış bölünmesi yaşanacağını ortaya koydu. Yurdun bir bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkarken, diğer bölümlerinde kar yağışı ve fırtına etkisini artıracak. Olumsuz hava koşullarının beklendiği bölgeler için uyarı seviyesi yükseltildi.

İKİ MEVSİM AYNI ANDA YAŞANACAK!

Hava sıcaklıklarında beklenen radikal değişimler yurdu batı ve doğu olarak iki farklı iklim kuşağına ayırıyor.

Meteoroloji verilerine göre, kuzeybatı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 7 derece artarak bahar havasını hissettirecek.

Ancak bu ısınmaya karşılık İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde termometreler 4 ila 8 derece birden düşecek.

Bu keskin düşüşle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Batıda güneş yüzünü gösterirken doğuda kış koşullarının geri dönmesi, Türkiye’nin aynı gün içinde iki mevsimi birden tecrübe etmesine neden olacak.

METEOROLOJİ 16 İLDE ALARM VERDİ

Şiddetli hava olaylarına karşı hazırlanan risk haritasında pek çok bölge için "kuvvetli" uyarısı yapıldı. Antalya, Bingöl ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden; sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

İklim krizi tarlayı vurdu! Bu gidişle sofralar boş kalacak

Rüzgarın ise Doğu Anadolu genelinde güney yönlerden saatte 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman gibi çevre illerde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınaya tutunup 6 bölgeyi dönecek! Meteoroloji yağış rotasını saat saat açıkladı

Yağış ve fırtına uyarılarının yanı sıra, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve ani kar erimesi tehlikesinin sürdüğü hatırlatılarak, vatandaşların ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları vurgulandı.

Sarı kodla kar, fırtına ve sağanak uyarısı verilen iller şu şekilde:

İl Uyarılar İl Uyarılar Ağrı Yağış, Kar, Rüzgar Artvin Kar, Yağış Bingöl Gök Gürültülü Sağanak, Yağış, Kar Bitlis Rüzgar Erzincan Yağış Erzurum Yağış, Kar, Rüzgar Gümüşhane Yağış, Kar Hakkari Rüzgar Kars Yağış, Kar, Rüzgar Muş Rüzgar Rize Kar, Yağış Trabzon Yağış, Kar Van Rüzgar Bayburt Kar, Rüzgar Ardahan Kar Iğdır Rüzgar

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C , 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C , 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 4°C , 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C , 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C , 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, sabah saatlerinde pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve İskenderun Körfezi sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.