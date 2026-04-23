Meteoroloji verileri dün düşen sıcaklıkların ardından beklenen kuvvetli yağış ve fırtınayı da açıkladı. Gün içerisinde hareket halinde olacağı tahmin edilen yağmur ve rüzgar tam 6 bölgede etkili olacak. 16 ilde ise tehlike yaratacak.

KUVVETLİ FIRTINAYA TUTUNUP 6 BÖLGEYİ DÖNECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde fırtınalı, yağışlı ve hareketli bir hava dalgası hakim olacak. Yağışlı sistemin; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyini kapsayan geniş bir alanda, yani tam 6 bölgede etkili olması bekleniyor.

Bu hareketli sistem kapsamında Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artması beklenirken, iç ve batı bölgelerde ise termometrelerin 4 ila 7 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ YAĞIŞ ROTASINI SAAT SAAT AÇIKLADI

Haftalık ve günlük veriler ışığında yağışın ve fırtınanın rotası belli oldu. Gün içinde İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz hattı ile İç Anadolu’nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar şiddetini artıracak.

Özellikle Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Bilecik, Isparta, Burdur (doğu), Antalya (iç kesimler) ve Bursa'nın güneyinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Ankara ve Çankırı'nın kuzeyi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Yağışa eşlik edecek olan fırtınanın ise saatte 50-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Rüzgarın özellikle Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olacağı kaydedildi.

Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgeleri için "çığ ve kar erimesi" tehlikesine karşı bir kez daha uyarı yapıldı.

16 İLE SARI KODLA UYARI YAPILDI

Meteoroloji uzmanları sağanak, fırtına ve kar etkisi altında olacak 16 il için sarı kodla uyarı yaparak vatandaşların olası risklere karşı hazırlıklı olmasını istedi.

İşte o iller:

No - İl Uyarı No - İl Uyarı No - İl Uyarı 1. Ağrı Kuvvetli Rüzgar 2. Burdur Gök Gürültülü Sağanak 3. Erzurum Kuvvetli Rüzgar 4. Gümüşhane Kar ve Sağanak Yağış 5. Kars Kuvvetli Rüzgar 6. Rize Kar ve Sağanak Yağış 7. Trabzon Kar ve Sağanak Yağış 8. Ardahan Kuvvetli Rüzgar 9. Artvin Kar ve Sağanak Yağış 10. Erzincan Kuvvetli Rüzgar 11. Giresun Kar ve Sağanak Yağış 12. Isparta Gök Gürültülü Sağanak 13. Muş Kuvvetli Rüzgar 14. Sivas Kar ve Gök Gürültülü Sağanak 15. Bayburt Kuvvetli Rüzgar 16. Iğdır Kuvvetli Rüzgar - - - -

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ve Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur’un doğusu ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara'nın kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, doğusu akşam 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve İskenderun Körfezi sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.