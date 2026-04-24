Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol

Yayınlanma:
İstanbul Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İkametinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayılan 44 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Nisan tarihinde Pendik Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan ve bir kişinin evinin balkonunda silah şarjörüne mermi bastığını gösteren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoyu ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, başlattıkları inceleme sonucunda şahsın kimliğini tespit etti.

Pendik'teki börekçi tacizi davasında yeni gelişme! Eşini taciz ettikleri adamı darp etmişlerdi!Pendik'teki börekçi tacizi davasında yeni gelişme! Eşini taciz ettikleri adamı darp etmişlerdi!

RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli S.B. (44), ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Pendik'te gişelere çarpan araç takla attıPendik'te gişelere çarpan araç takla attı

Şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Dönme dolapta 23 Nisan şöleni
Dönme dolapta 23 Nisan şöleni