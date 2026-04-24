Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol

İstanbul'un Pendik ilçesinde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayılan 44 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Nisan tarihinde Pendik Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan ve bir kişinin evinin balkonunda silah şarjörüne mermi bastığını gösteren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoyu ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, başlattıkları inceleme sonucunda şahsın kimliğini tespit etti.

RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli S.B. (44), ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)