Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Cizre ilçesinde seyir halindeki şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

ARAÇTAN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu veya ticareti yapılmaya çalışıldığı değerlendirilen yüklü miktarda değerli maden ve döviz bulundu. Ele geçirilen kaçak materyallerin piyasa değerinin yaklaşık 590 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında el konulanların listesi şu şekilde açıklandı:

30 adet (1'er kilogramlık) külçe altın

66 parça halinde toplam 85 bin 939,5 gram altın

90 bin 600 Dolar

7 bin 470 Euro

3 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili araçta bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)