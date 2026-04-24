Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Yayınlanma:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan operasyonda onlarca kilo altın ve yabancı paraya el konuldu. Olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Cizre ilçesinde seyir halindeki şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

ARAÇTAN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu veya ticareti yapılmaya çalışıldığı değerlendirilen yüklü miktarda değerli maden ve döviz bulundu. Ele geçirilen kaçak materyallerin piyasa değerinin yaklaşık 590 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Şırnak'taki okul inşaatında kahreden ölümŞırnak'taki okul inşaatında kahreden ölüm

Operasyon kapsamında el konulanların listesi şu şekilde açıklandı:

30 adet (1'er kilogramlık) külçe altın

66 parça halinde toplam 85 bin 939,5 gram altın

90 bin 600 Dolar

7 bin 470 Euro

3 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili araçta bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü: 30 yaralı!Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü: 30 yaralı!

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol
Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol
Dönme dolapta 23 Nisan şöleni
Dönme dolapta 23 Nisan şöleni