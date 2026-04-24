Bursa'da arazi kavgası: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce mahkemelik olan taraflar arasında baltalı ve sopalı kavga çıktı. Husumetli şahıslar ile yakınlarının karıştığı arbedede 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı husumeti sebebiyle taraflar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da yangın faciası! Bir kişi hayatını kaybettiBursa'da yangın faciası! Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, gece saat 23.00 sıralarında kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden mahkemelik olan Yasin D. (29) ile Özgür S. (40) arasındaki husumet yeniden alevlendi. Dava süreci devam ederken İstanbul’dan İnegöl'e gelen Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte, daha önceki duruşmalarda Özgür S. lehine şahitlik yaptığı öğrenilen Yüksel C. (39) ile karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BALTALI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, yakınların da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda olay yerinde bulunan Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Yüksel C. (39) ve Osman C. (68) aldıkları darbelerle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Yasin D. ve Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne, Osman C. ve Yüksel C. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da evlat dehşeti! Annesini av tüfeğiyle vurup kaçtıBursa'da evlat dehşeti! Annesini av tüfeğiyle vurup kaçtı

Jandarma ekipleri, olayların yaşandığı mahallede ve hastane çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol
Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye adli kontrol