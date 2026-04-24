Bursa'da arazi kavgası: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı husumeti sebebiyle taraflar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden mahkemelik olan Yasin D. (29) ile Özgür S. (40) arasındaki husumet yeniden alevlendi. Dava süreci devam ederken İstanbul’dan İnegöl'e gelen Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte, daha önceki duruşmalarda Özgür S. lehine şahitlik yaptığı öğrenilen Yüksel C. (39) ile karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BALTALI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, yakınların da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda olay yerinde bulunan Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Yüksel C. (39) ve Osman C. (68) aldıkları darbelerle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Yasin D. ve Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne, Osman C. ve Yüksel C. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayların yaşandığı mahallede ve hastane çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)