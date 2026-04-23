Bursa'da yangın faciası! Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında, 33 yaşındaki Onur Özlem hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ACI TABLOYLA KARŞILAŞILDI

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, Onur Özlem’in cansız bedenine ulaştı. Vücudunun büyük bölümü yanan Özlem’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DUMANDAN ETKİLENEN BABAANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı evde bulunan ve yangın sırasında dumandan etkilenen Onur Özlem’in 84 yaşındaki babaannesi Ünzile Özlem, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)