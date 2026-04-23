Son dakika | İçişleri Bakanı, Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleri hakkında konuştu

Son yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere ve isimlere yönelik sayısız operasyon yapıldı. Haklarında yapılan şikayetlerin ardından genelde şafak vakti ailelerinin yanından polis eşliğinde götürülen CHP'lilerin ardından yargının CHP hakkında taraflı davrandığına yönelik eleştirilerin yükselmesinin ardından özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na çok defa çağrıda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra adı cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izinlerine tepkiler yükselmişti.

Yavaş soruşturmalardaki iddialara tek tek yanıt verdi!

Bakan Çiftçi'ye çağrı yaptı

Konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, hakkında açılan soruşturmaların “hukuksuz” ve “itibarsızlaştırma amacı taşıdığını” söyleyip, "Ankara Adliyesi'nin verdiği kararları yok sayıyor, İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müdahale etmeye çalışıyorsunuz.

Sayın İçişleri Bakanımız ‘şu kadar AK Partili belediye denetlendi’ diyor. Evet denetlediniz ama bugüne kadar evi basılan, yaka paça götürülen bir AK Partili başkan görmedik. Yasalar karşısında boynumuz kıldan incedir. Bu bütçeler bizim namusumuzdur. Namusumuza halel getirmeden süremizi tamamlamak istiyoruz. 7 yılın hesabını açık olarak vereceğiz" eleştirisini yapmıştı.

BAKAN YANIT VERMEDİ: SAYI VERDİ

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleri hakkında açıklamada bulundu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde ise Sayın Mansur Yavaş’ın görev dönemini kapsayan yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi.

23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu değerlendirildi. Müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2’si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2’si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor.

25 iddiada ise Sayın Yavaş’ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi.

2 tazmin raporu da belediyeye iletildi. Hâlen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil; iddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır.

Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir. Nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir."