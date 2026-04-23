"Saldırı büyük olacak" dedi eve gönderildi: Videolu tehdide ev hapsi

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki H.E., sanal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı. Videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini isteyen H.E., bu talebi yerine getirilmezse şiddet eylemi gerçekleştireceğini şu sözlerle ilan etti:

"Sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Evleneceğim kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak."

Minibüs şoförü duran kadını ezip geçti arkasına bile bakmadı! Ev hapsi ile serbest kaldı

"NE JANDARMA NE POLİS DİNLERİM"

H.E., paylaştığı görüntülerde sadece şahısları değil, güvenlik güçlerini de hedef aldı. Saldırı tehdidini kolluk kuvvetlerine meydan okuyarak sürdüren şahıs, "Ne jandarma ne polis dinlerim" ifadelerini kullandı. Bu görüntülerin sanal medyada yayılması üzerine Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek şahsı dün gözaltına aldı.

YARGI SÜRECİ: TUTUKLAMA YERİNE EV HAPSİ

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., nöbetçi hakimlik karşısına çıkarıldı. Mahkeme, "büyük bir saldırı" yapacağını açıkça beyan eden ve güvenlik güçlerini tanımayacağını söyleyen şahsın tutuklanmasına yer olmadığına hükmederek, H.E.’yi "ev hapsi" kararıyla bıraktı.

AKLİ DENGE RAPORU TALEP EDİLDİ

Kararla birlikte evine gönderilen H.E. hakkındaki hukuki süreç devam ederken, mahkemenin dikkat çeken bir diğer adımı ise sağlık durumuna ilişkin oldu. Yargı makamları, H.E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için resmi rapor talep etti. (DHA)