Minibüs şoförü duran kadını ezip geçti arkasına bile bakmadı! Ev hapsi ile serbest kaldı

4 Aralık günü Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde, kaldırım kenarındaki bir güvenlik kamerası kayıttaydı. Görüntü kadrajında, yol kenarında bekleyen N.E. isimli kadın ve o sırada arkasından yaklaşan Y.S. yönetimindeki bir servis minibüsü vardı. Saniyeler sonra kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler, bir trafik kazasından ziyade, insan hayatının trafikteki kırılganlığını ve sorumluluk bilincinin iflas ettiği anları belgeledi.

TEKERLEKLERİN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENİŞ

Görüntülerin teknik analizi ve emniyet tutanaklarına göre olay, minibüsün aniden hareket ederek N.E.’ye arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden kadın, tonlarca ağırlıktaki aracın altına düştü. Ancak olay bir çarpma ile sınırlı kalmadı; minibüs, altına aldığı kadını metrelerce sürükledi.

Kamera kayıtlarındaki en çarpıcı detay ise kazanın hemen sonrasına aitti. Aracın altından kendi çabalarıyla kurtulmayı başaran ve şok etkisiyle ayağa kalkmaya çalışan N.E.’nin arkasından bakan servis şoförü Y.S., fren yapıp yardım etmek yerine gaz pedalına basmayı tercih etti. Görüntülerde, sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği net bir şekilde görüldü.

BEDENSEL HASAR VE TIBBİ RAPOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, N.E.’yi hastaneye kaldırdı. Yapılan tetkikler sonucunda hazırlanan rapor, kazanın fiziksel bilançosunu ortaya koydu: N.E.’nin köprücük kemiğinde ve ayağında kırıklar tespit edildi, vücudunun çeşitli bölgelerinde ise sürüklenmeye bağlı ciddi ezikler ve morluklar oluştu. Bir vatandaşın sadece yol kenarında beklerken uğradığı bu fiziksel travma, tedavi sürecinin uzunluğunu ve iş gücü kaybını da beraberinde getirdi.

'EV HAPSİ'

Olayın ardından N.E.’nin şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kamera kayıtlarıyla kimliği ve eylemi sabit olan servis şoförü Y.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin durumu, trafik suçlarında uygulanan ceza ve tedbir mekanizmalarını yeniden gündeme getirdi. Bir yayaya çarpıp, sürükleyip, ardından durmadan olay yerini terk ettiği görüntülerle sabit olan şüpheli Y.S., çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" kararıyla serbest bırakıldı.

N.E.’nin kırılan kemikleri ve yaşadığı travma iyileşmeyi beklerken, şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere evine gönderilmesi, trafikte yaya güvenliği ve caydırıcılık tartışmalarını yargısal bir veri olarak dosyanın sonuna ekledi.