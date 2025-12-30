Minibüs şoförü duran kadını ezip geçti arkasına bile bakmadı! Ev hapsi ile serbest kaldı

Yayınlanma:
Trabzon'da yol kenarında bekleyen N.E., arkadan gelen minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi. Şoför Y.S.'nin yardım etmek yerine gaza basıp gittiği anlar kamerayla sabitlendi. Mağdurun vücudunda kırıklar oluşurken, mahkeme "kaçan" sürücü için tutuklama yerine adli kontrolü yeterli gördü.

4 Aralık günü Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde, kaldırım kenarındaki bir güvenlik kamerası kayıttaydı. Görüntü kadrajında, yol kenarında bekleyen N.E. isimli kadın ve o sırada arkasından yaklaşan Y.S. yönetimindeki bir servis minibüsü vardı. Saniyeler sonra kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler, bir trafik kazasından ziyade, insan hayatının trafikteki kırılganlığını ve sorumluluk bilincinin iflas ettiği anları belgeledi.

TEKERLEKLERİN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENİŞ

Görüntülerin teknik analizi ve emniyet tutanaklarına göre olay, minibüsün aniden hareket ederek N.E.’ye arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden kadın, tonlarca ağırlıktaki aracın altına düştü. Ancak olay bir çarpma ile sınırlı kalmadı; minibüs, altına aldığı kadını metrelerce sürükledi.

Kamera kayıtlarındaki en çarpıcı detay ise kazanın hemen sonrasına aitti. Aracın altından kendi çabalarıyla kurtulmayı başaran ve şok etkisiyle ayağa kalkmaya çalışan N.E.’nin arkasından bakan servis şoförü Y.S., fren yapıp yardım etmek yerine gaz pedalına basmayı tercih etti. Görüntülerde, sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği net bir şekilde görüldü.

69538978fd511220766c976c.jpg

BEDENSEL HASAR VE TIBBİ RAPOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, N.E.’yi hastaneye kaldırdı. Yapılan tetkikler sonucunda hazırlanan rapor, kazanın fiziksel bilançosunu ortaya koydu: N.E.’nin köprücük kemiğinde ve ayağında kırıklar tespit edildi, vücudunun çeşitli bölgelerinde ise sürüklenmeye bağlı ciddi ezikler ve morluklar oluştu. Bir vatandaşın sadece yol kenarında beklerken uğradığı bu fiziksel travma, tedavi sürecinin uzunluğunu ve iş gücü kaybını da beraberinde getirdi.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıAfyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

'EV HAPSİ'

Olayın ardından N.E.’nin şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kamera kayıtlarıyla kimliği ve eylemi sabit olan servis şoförü Y.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin durumu, trafik suçlarında uygulanan ceza ve tedbir mekanizmalarını yeniden gündeme getirdi. Bir yayaya çarpıp, sürükleyip, ardından durmadan olay yerini terk ettiği görüntülerle sabit olan şüpheli Y.S., çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" kararıyla serbest bırakıldı.

N.E.’nin kırılan kemikleri ve yaşadığı travma iyileşmeyi beklerken, şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere evine gönderilmesi, trafikte yaya güvenliği ve caydırıcılık tartışmalarını yargısal bir veri olarak dosyanın sonuna ekledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
AKP zarar etmedik kurum bırakmadı: Milyarlarca liralık kamu zararı!
AKP zarar etmedik kurum bırakmadı: Milyarlarca liralık kamu zararı!
25 kişi zehirlenmişti: Daha önce 4 kez mühürlenen restoran yıkıldı
25 kişi zehirlenmişti: Daha önce 4 kez mühürlenen restoran yıkıldı
Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında
Son Dakika | Gece kulübü Kütüphane'nin işletmecisi Yılmaz Efe gözaltında