Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki otomobil ile Sercan T. yönetimindeki 03 L 3464 plakalı öğrenci servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, servis içerisinde bulunan öğrenciler ve her iki aracın sürücüleri yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile 7 öğrenciye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan 9 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KARA YOLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.