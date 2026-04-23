Vitamin deposu, kralların meyvesinin kilosu 720 TL, sadece Mersin'de yetişiyor

Çin imparatorlarının sofralarından Mersin'in bahçelerine uzanan liçi, Türkiye'de ticari olarak yalnızca bu bölgede yetişebiliyor. Dona ve düşük neme karşı hassas olan egzotik meyvenin gerektirdiği iklim koşulları ülkede tek başına Mersin'de sağlanıyor.

Çin kökenli olan ve "Kral meyvesi" olarak da bilinen egzotik meyve liçi, Türkiye'de ticari olarak yalnızca Mersin ve çevresinde yetiştirilirken bölge ekonomisine yeni bir katma değer olarak ekleniyor. Binlerce yıldır Çin imparatorlarının sofrasında yer bulan liçi (Litchi chinensis), uzun süreli deneme üretimlerinin ardından Mersin'in iklimine uyum sağladı.

NEDEN YALNIZCA MERSİN

Liçi ağacı, yetiştirme koşulları açısından son derece seçici. Kışın dona, yazın düşük neme karşı hassas olan bu bitki için gerekli nem oranı ve toprak yapısı Türkiye'de yalnızca Mersin'de doğal olarak sağlanabiliyor.

Erdemli ve sahil şeridindeki ilçeler en verimli üretim alanları olarak öne çıkıyor. Üreticiler, liçinin bölgedeki diğer tropikal meyveler arasında en yüksek katma değere sahip ürünlerden biri olduğunu belirtiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’nde (Mersin Hali) kilosu 720 TL’ye satılıyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU, İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Küçük kırmızı kabuğunun altında inci beyazı meyve eti barındıran liçi, C vitamini ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. Pazar tezgahlarında velüks market zincirlerinde yüksek fiyatla işlem gören ürün, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Yerel üreticiler, liçinin geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha karlı olduğunu ifade ediyor. Her geçen yıl artan üretimle birlikte Temmuz ve Ağustos hasat döneminde hem iç piyasaya hem de yurt dışına sevkiyat hedefleniyor.

