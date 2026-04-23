Kayıtlara “intihar” diye geçmişti! Genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, kayıtlara intihar olarak geçen 26 yaşındaki Alev Karagöz'ün ölümüne ilişkin eşi G.K. cinayet, kardeşi O.K. ise delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bir kadının silahla vurulduğu ihbarının ardından olay yerine ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı halde bulduğu Alev Karagöz'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Karagöz, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

aysegulun-olumu-yeniden-arastirildi-es-1275097-379481.jpg

CİNAYET OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN DELİLLERE ULAŞILDI!

Alev Karagöz’ün ölümü kayıtlara “intihar” olarak geçse de ölümü şüpheli bulan JASAT ekipleri, dosyayı yeniden açtı. Jandarma dedektifleri yaptıkları incelemelerin ardından cinayet yönünde güçlü delillere ulaştı.

aysegulun-olumu-yeniden-arastirildi-es-1275098-379481.jpg

EŞİ VE EŞİNN KARDEŞİ TUTUKLANDI!

Bunun üzerine Alev Karagöz'ün eşi G.K. ile eşinin kardeşi O.K. ve kimliği öğrenilemeyen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. cinayet, O.K. ise delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

