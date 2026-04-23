"Subayım" diyen dolandırıcıya inandı! İnternet aşkı ölümle bitti

İnternette başlayan sahte bir aşk hikâyesi, yıllar süren dolandırıcılık zincirine dönüştü. Birikimini kaybeden 69 yaşındaki İngiliz kadın, parasını geri alma umuduyla gittiği Afrika ülkesinde hayatını kaybetti. Olay, “romantik dolandırıcılık” vakalarının geldiği ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli Janet Fordham, 2017 yılında internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Suriye’de görev yapan İngiliz subayı” olarak tanıtan bir kişiyle duygusal ilişki kurdu.

Zamanla güven kazanan dolandırıcı, Fordham’dan altın külçelerini ülkeye sokabilmek” bahanesiyle para talep etti. Bu süreçte emekli kadın, söz konusu kişiye yaklaşık 150 bin sterlin gönderdi.

Ancak bu, dolandırıcılık zincirinin sadece başlangıcıydı.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Fordham, kısa süre içinde kendisini diplomat, doktor ve farklı meslek gruplarından kişiler olarak tanıtan başka dolandırıcıların da hedefi haline geldi. İngiltere, Almanya, ABD ve Gana merkezli bu ağlar tarafından yönlendirilen kadın, yıllar içinde yaklaşık 1 milyon sterlinlik tüm servetini kaybetti.

Evi ve mülklerini de satan Fordham, bir süre karavanda yaşamaya başladı.

YARDIM VAATLERİNE İNANDI

Son çare olarak, parasını geri alabileceğine inandığı bir kişiyle iletişime geçti. Kendini Gana’da görev yapan bir doktor olarak tanıtan “Kofi” isimli şahıs, kadına dolandırıldığını bildiğini ve yardım edebileceğini söyledi.

Bu vaatlere inanan Fordham, ailesinin tüm uyarılarına rağmen 2022 yılının Ekim ayında Gana’nın başkenti Akra’ya gitti.

Burada Kofi ile evlilik kararı aldığı belirtilen Fordham, 2023 Sevgililer Günü’nde içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi.

POLİS "KASIT YOK" DEDİ

Yerel polis, yapılan incelemeler sonucunda kazanın kasıtlı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Olay, uluslararası “aşk dolandırıcılığı” vakalarının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

