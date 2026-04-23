“Kesin suçlu” denmişti… Bebek cinayeti davasında 27 yıl sonra gelen şok tahliye!

ABD’nin Colorado eyaletinde 1998 yılında dört aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Stephen Martinez, 27 yıl sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, ölümün kesin olarak Martinez’e atfedilemediğine ve makul şüphenin ortadan kalkmadığına hükmetti. Yeni tıbbi değerlendirmeler, bebeğin ölümünde alternatif bir tıbbi neden olasılığını gündeme taşıdı.

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde 1998 yılında yaşanan ve büyük yankı uyandıran bebek ölümü davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dört aylık Heather Mares’in ölümünden sorumlu tutularak müebbet hapis cezasına çarptırılan Stephen Martinez, 27 yıl sonra tahliye edildi.

Olayın yaşandığı dönemde Martinez, birlikte yaşadığı kadının bebeğinin evde fenalaştığını ve boğulma şüphesi bulunduğunu yetkililere bildirmişti. Sağlık ekipleri bebeğin ağır beyin hasarı geçirdiğini belirlerken, evde yapılan incelemelerde kan izleri taşıyan çarşafların çamaşır sepetinde bulunduğu kayıtlara geçmişti.

Sorgulama sırasında Martinez’in, ağlayan bebeği salladığı ve başının beşiğe çarpmış olabileceğini kabul ettiği, ancak bunu kasıtlı yapmadığını söylediği aktarılmıştı. Buna rağmen jüri, olayın “birinci derece cinayet” kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederek sanığı ömür boyu hapse mahkûm etmişti.

Yıllar sonra dosya, Colorado’da haksız mahkûmiyet davalarına destek veren Korey Wise Masumiyet Projesi tarafından yeniden incelendi. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde, bebeğin beyin kanamasının farklı bir tıbbi komplikasyon, özellikle de zatürreye bağlı gelişmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Bu yeni bilimsel görüşler savcılık makamı tarafından da dikkate alındı ve Martinez’in suçunun “makul şüphenin ötesinde kanıtlanamadığı” yönünde değerlendirme yapıldı. Bunun üzerine Bölge Mahkemesi Yargıcı Andrew Luxen, önceki mahkûmiyet kararını iptal etti.

Cezaevinde geçirdiği uzun yıllar içinde sağlık sorunları da yaşayan Martinez’in bir bacağını kaybettiği ve tahliye anında tekerlekli sandalye ile cezaevinden çıktığı belirtildi. Dışarıda kendisini destekleyen kalabalık tarafından karşılanan Martinez, özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşarken “Ama şu an elimde hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bebeğin ailesi karara sert tepki gösterdi. Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen anne Kim Estrada, “Benim hayatım 27 yıl önce durdu” sözleriyle acısını dile getirdi. Bebeğin amcası Andre Mares ise kararı sorgulayarak, Martinez’in daha önceki ifadelerine dikkat çekti ve “Zatürre bir bebeğin kafasında nasıl böyle bir hasar yaratabilir?” diyerek karara itiraz etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

