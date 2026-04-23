Yeni Zelanda'nın Dunedin kenti, "dünyanın en dik sokağı" unvanını Galler'deki Harlech kasabasından geri aldı. Guinness Dünya Rekorları, kapsamlı bir incelemenin ardından Baldwin Sokağı'nın yüzde 34,8 eğimiyle, Harlech'teki Ffordd Pen Llech'in yüzde 28,6'lık eğiminin önüne geçtiğine hükmetti.

REKOR EL DEĞİŞTİRDİ, GÖZYAŞLARI AKTI

Baldwin Sokağı "dünyanın en dik sokağı" unvanını ilk kez 1987'de, yayıncı Jim Mora'nın iki yıllık çabasının ardından kazanmıştı.

2019'da Galler'deki Ffordd Pen Llech kasabaya rakip çıkana dek rekor Dunedin'deydi. O dönem Harlech'te büyük sevinç yaşanmış, kasaba sakinleri unvanı kutlamıştı.

Dunedin'li ölçümcü Toby Stoff'un itirazının ardından Guinness, sokak eğiminin merkez ekseni üzerinden ölçülmesi gerektiğine karar vererek 2020'de rekoru iade etti.

Stoff, Guinness'in süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek Harlech'e karşı herhangi bir husumet taşımadığını vurguladı. Harlech cephesinden Gwyn Headley ise "Gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak Baldwin Sokağı'nı tebrik ediyoruz" diyebildi.

Rekoru elinden kaçıran Ffordd Pen Llech yüzde 28,6'lık eğimiyle motorlu araçlara yasak, girişinde "Motorlara Uygun Değil" uyarısı taşıyan bir sokak. LeaseCar.uk tarafından İngiltere'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen bu sokak, zorlu tırmanışını test etmek isteyen bisikletçilerin uğrak noktası haline geldi.

PLANLAMA HATASI REKORA DÖNÜŞTÜ

Baldwin Sokağı, Dunedin'in kuzeydoğusundaki North East Valley semtinde yer alıyor. Sert eğimi aslında kasıtlı bir tasarımın ürünü değil; 19. yüzyılda Londra'daki planlamacıların araziyi göz ardı ederek bölgeye ızgara sokak düzeni dayatmasının sonucu.

Sokağın planını yapan Charles Kettle da dahil olmak üzere dönemin planlamacıları, tepelerin üzerine düz bir şehir planı çizip geçmiş ve evler de bu dik eğime uygun açılarda inşa edilmek zorunda kalınmış.

ETKİNLİKLER, REKORLAR VE BİR TRAJEDİ

Baldwin Sokağı, unvanının yarattığı turizm ilgisini çeşitli etkinliklere dönüştürdü. 1988'den bu yana her yaz düzenlenen Baldwin Street Gutbuster koşusunda yüzlerce atlet sokağın dibinden tepesine, oradan tekrar aşağıya koşuyor. Mevcut rekor 1998'de kırılan 1 dakika 56 saniye.

2002'den bu yana her Temmuz ayında ise 30 binden fazla çikolata sokaktan aşağı yuvarlanarak hayır amaçlı etkinliğe sahne oluyor. 2018'de 11 yaşındaki Harry Willis zıp zıpla tırmanarak Ronald McDonald Evi için 11 bin Yeni Zelanda doları topladı; adına sokağın tepesine plaket konuldu.

Ancak sokağın tarihi yalnızca eğlenceli anlardan ibaret değil. 2001'de iki üniversite öğrencisi çöp kovası içinde aşağı inerken kova park halindeki bir römorka çarptı; 19 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

TURİZM NİMETİ Mİ, BELASI MI?

Unvanın geri dönmesiyle birlikte sokağa olan ilgi sosyal medyanın da etkisiyle daha da arttı. Ancak sokağın sakinlerin bir bölümü bu ilgiden şikayetçi; turistlerin bahçelere girmesi, araçlarını manevra edemez halde bırakması ve kalabalık gürültü başlıca yakınmalar arasında.

Otago Ticaret Odası Başkanı Dougal McGowan, Ffordd Pen Llech'in rekoru kısa süreliğine devraldığı dönemde kalabalıktan bunalmış sakinler için bunun "gizli bir nimet" olabileceğini söylemişti.