Kolombiya’da uyuşturucu gölgesinde katliam

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da güvenlik endişeleri yeniden tırmanıyor. Putumayo yönetim bölgesinin merkezi olan Mocoa kentinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı, büyük bir infiale yol açtı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 genç yaşamını yitirirken, olayın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

Yerel kaynaklar, saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ve hedef alınan kişilerin yakından ateş edilerek öldürüldüğünü aktardı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve askeri birlik sevk edilerek geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mocoa Hükümet Sekreteri Missen Javier Ordonez, yaptığı açıklamada cesetlerin farklı noktalarda bulunduğunu ve olayın detaylarının henüz netleşmediğini belirtti. Ordonez, adli ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve saldırının arkasındaki faillerin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

KENTTE KORKU YÜKSELİYOR

Son dönemde artan suç oranları nedeniyle zaten tedirgin olan kent halkı, yaşanan son olayla birlikte sokak güvenliğine ilişkin endişelerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Yerel yönetim ise gelişmeler üzerine olağanüstü güvenlik konseyi toplantısı düzenleyerek acil eylem planlarını masaya yatırdı.

Yetkililer, olayın aydınlatılması ve benzer saldırıların önlenmesi için hem güvenlik güçlerinin sahadaki varlığının artırılacağını hem de istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırılacağını açıkladı.