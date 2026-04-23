İsrail'den yeni savaş senaryolarına hazırlık! Hava mühimmatı için milyonlarca dolarlık anlaşma

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Elbit Systems ile 200 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon şekel) değerinde yeni bir hava mühimmatı tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, kısa vadeli çatışma ve savaş senaryolarına hazırlık kapasitesini artırmayı hedeflediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma sanayi devi Elbit Systems ile 200 milyon dolar değerinde yeni bir hava mühimmatı alım anlaşmasına imza attığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail ordusunun operasyonel hazırlığını güçlendirmeyi ve olası kısa dönemli çatışma senaryolarına karşı mühimmat stoklarını artırmayı amaçladığı ifade edildi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Anlaşma kapsamında hava kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli mühimmat sistemlerinin tedarik edileceği belirtilirken, projenin savunma kapasitesine stratejik katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı’nın, Elbit Systems ile ocak ayında da 183 milyon dolarlık benzer bir hava mühimmatı alım anlaşması imzaladığı hatırlatıldı. Bu yeni anlaşmayla birlikte, yıl içinde yapılan savunma harcamalarının önemli ölçüde arttığı dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

