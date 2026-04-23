Hürmüz'de dikkat çeken hamle! "Boğaz bizim" diyen İran gelirleri Merkez Bankası'na aktardı

Hürmüz'de dikkat çeken hamle! "Boğaz bizim" diyen İran gelirleri Merkez Bankası'na aktardı
İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı üzerinden alınan geçiş gelirlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıbabai, boğazdan elde edilen “ilk geçiş ücretlerinin” İran Merkez Bankası’na aktarıldığını söylerken, Tahran’ın bölge üzerindeki egemenlik iddiasını da sert ifadelerle yineledi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamada hem ekonomik hem de siyasi açıdan tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Hacıbabai, ABD’nin mevcut politikalarını ve tehditlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılabileceğini söyledi. Hacıbabai, İran’ın yaklaşımının “müzakere değil, haklarını elde etmek” üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

İRAN'IN TALEBİ NET

Hacıbabai, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji ticaretindeki kritik rolüne dikkat çekerek, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’si ve doğalgazının yüzde 35’inin bu geçiş hattından sağlandığını hatırlattı. Bu stratejik öneme işaret eden Hacıbabai, “Hürmüz Boğazı’na hakim olmak, İran’ın uluslararası ekonomideki rolü anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

En dikkat çeken açıklaması ise gelirlerle ilgili oldu. Hacıbabai, “İran milletinin talebi, Hürmüz Boğazı’nın İran’a ait olması ve bu boğazdan geçen tüm gemilerin İran milletine riyal cinsinden vergi ödemesidir” dedi.

ÜCRET AÇIKLANMADI

Ayrıca Hacıbabai, boğazdan elde edilen geçiş ücretlerinden sağlanan ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını belirtti. Ancak hangi gemilerden, hangi tarihlerde ve ne şekilde bu ücretlerin alındığına dair ayrıntı paylaşmadı. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

