Havalimanında bahis şüphesi! Para kazanmak için sıcaklık verileriyle oynamışlar

Fransa’nın meteoroloji kurumu Météo France, ülkenin en yoğun hava trafiğine sahip noktalarından biri olan Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki ölçüm istasyonlarında olağandışı veriler tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Kurum, sıcaklık sensörlerine dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek yetkililere resmi şikâyette bulundu.

Havalimanları dolup taşacak: Kapıdaki krizi ABD'li bakan açıkladı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 6 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde havalimanında ölçülen sıcaklık değerlerinde ani ve açıklanamayan yükselişler kaydedildi. Normal seyirde ilerleyen sıcaklıkların, kısa süre içinde 4 ila 5 derece birden artması uzmanların dikkatini çekti.

Özellikle 15 Nisan akşamı yaşanan değişim, şüpheleri daha da güçlendirdi. O gün öğleden sonra 18,8 derece olarak ölçülen sıcaklığın, kısa bir süre sonra yeniden düşüşe geçtiği ancak yalnızca 12 dakika içinde 16,9 dereceden 21,9 dereceye sıçradığı belirlendi. Bu ani değişim, meteoroloji uzmanları tarafından doğal hava koşullarıyla açıklanamadı.

OLAYIN BAHİS BOYUTU

Söz konusu hava verilerinin yalnızca meteorolojik amaçlarla değil, aynı zamanda tahmin piyasalarında da kullanıldığı ortaya çıktı. Özellikle Polymarket adlı bahis platformunda, günlük maksimum sıcaklık üzerine açılan bahislerin bu verilerle sonuçlandığı biliniyor.

İddialara göre, 6 ve 15 Nisan tarihlerinde bu veriler üzerinden yapılan toplam bahis hacmi yaklaşık 1,4 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın, ayın diğer günlerine kıyasla belirgin şekilde yüksek olması dikkat çekti.

Ayrıca 15 Nisan’da bir kullanıcının, o gün sıcaklığın belirli bir seviyenin üzerine çıkmayacağı yönünde yaptığı bahis sayesinde 21 bin doların üzerinde kazanç elde ettiği de ortaya çıktı. Bu durum, veri akışındaki olağan dışı değişimlerin finansal kazançla bağlantılı olabileceği şüphesini güçlendirdi.

GÜVENLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Olayın ardından Polymarket, Paris’e ilişkin hava tahminlerinde kullandığı veri kaynağını değiştirerek Charles de Gaulle yerine Le Bourget Havalimanı’nı kullanmaya başladı.

Uzmanlar ise bu tür sensör verilerinin yalnızca bahis piyasaları için değil, aynı zamanda havacılık güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Rüzgâr, sıcaklık ve görüş mesafesi gibi bilgilerin uçakların kalkış-iniş performansını, yakıt hesaplamalarını ve pist seçimlerini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Yetkililer, olası bir manipülasyonun yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmakla kalmayıp, aynı zamanda hava trafiği güvenliği açısından da ciddi riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.